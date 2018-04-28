ملكة جمال الفلبين تحصل على لقب «ميس إيكو إنترناشونال 2018»

حصلت ملكة جمال الفلبين على لقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2018، كما حصلت ملكة جمال أندونسيا على لقب الوصيفة الأولى.



وكانت تأهلت ملكة جمال مصر ضمن أفضل 10 متسابقات بين حوالي مشاركة 60 متسابقة من مختلف دول العالم في المسابقة التى تستضيفها مصر العام الرابع على التوالي ومقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية.



وتتكون لجنة التحكيم من كلِّ من الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، أيمن البياع سفير النوايا الحسنة بمنظمة «أمسام»، باتريسيا بيكلار ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2015، إيمليا دبروفا Miss Kosovo 2017، محمد مدحت مستر سوبرناشونال إفريقيا 2016.



ويشارك في لجنة التحكيم الفنان أحمد فريد، الفنانة إيناس النجار، الفنانة نرمين ماهر، دكتور الأسنان محمد نجم، رشا بلبع صاحبة مجموعة «بلبع»، الإستايلست نادين شلباية، والمنتج تامر نعيم، فرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، دكتور ناياك فاشاش صاحب مجموعة ستارز كوزمتكس.