السبت 28/أبريل/2018 - 01:53 ص
الحفل الختامى لـ«ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2018» بدار الأوبرا
تصوير: محمد عطا
dostor.org/2146927
اختتم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، زيارته لمدينة طور سيناء متوجها إلى مدينة شرم الشيخ لحضور احتفالية عيد تحرير سيناء. وافتتح الوزير مسجد الزهراء بمدينة طور سيناء على هامش احتفالات ...
تكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالدقهلية، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة جهودها بشن حملات استهدفت تطهير وازالة التعديات في بحيرة المنزلة. ونفذت الحملات الإزالة للمنازل على شاطئ بحيرة المنزلة فيما ...