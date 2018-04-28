ريم مصطفى: دوري فى «أمر واقع» مفاجأة

تصور الفنانة ريم مصطفى باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسل «أمر واقع»، على قدم وساق بقيادة مخرج العمل محمد أسامة المتولي، تحت إشراف المخرج التونسي مجدي السميري، استعدادًا لعرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.



وقالت «ريم» في حوارها لـ«الدستور» إن دورها في المسلسل جديد، ومختلف عما قدمته من قبل، وهو ما دفعها - بجانب القصة والسيناريو - للموافقة على المشاركة فى العمل، رغم تعاقدها على مسلسل «الوصية» مع أكرم حسنى. ‏



وأشارت إلى أنها لم تخشى ردود الأفعال حول مشاركتها فى مسلسلين خلال موسم واحد، خاصة أن هناك اختلافًا كبيرًا بين قصة وأحداث العملين، إذ تجسد دورًا تراجيديًا فى «أمر واقع» وكوميديًا فى ‏‏«الوصية».



وفوجئ أبطال المسلسل، منذ انطلاق أول أيام تصويره منتصف فبراير الماضى، بعدم وجود المخرج التونسى مجدى السميرى داخل «لوكيشن» التصوير، لتولى مهمة إخراج العمل المتعاقد ‏عليه.



وعلمت «الدستور»، من مصدر داخل العمل، أن اختفاء «السميرى» من «لوكيشن» التصوير يرجع إلى انشغاله بإخراج مسلسل أمريكى، ما تسبب فى تأخير بدء تصوير «أمر واقع» أكثر من مرة، ‏لمحاولته التوفيق بين العملين فى وقت واحد.‏