اليوم.. مؤتمر صحفى للجمعية المصرية لمكافحة التدخين والدرن

تنظم الجمعية المصرية العامة لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر اليوم، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤتمرا صحفيًا فى مقر الاتحاد، تحت شعار «المجتمع المدنى يواجه مرض الدرن» لإلقاء الضوء على هذا المرض وكيفية تكاتف كل الجهود لمواجهته.



يحضر المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور وجدى عبد المنعم مدير البرنامج القومى لمكافحة الدرن، والدكتور عصام المغازى رئيس الجمعية المصرية العامة لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، وقيادات العمل الطبى والاجتماعى.



وتعتبر الجمعية المصرية العامة لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر من أهم الجمعيات الرائدة فى مجال العمل الطبى والاجتماعى فى مصر منذ تأسيسها فى عام 1936، وتنتشر فروعها فى جميع أنحاء الجمهورية.