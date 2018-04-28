288 مليون جنيه تكلفة توصيل المياه للمناطق المحرومة بمحافظات القناة

رصدت وزارة التخطيط، مخصصات بقيمة 288.2 مليون جينه لتنفيذ مشروعات المياه الجديدة، وتوسعات المحطات القائمة، لتلافي مشكلة المناوبات وانقطاع خدمة مياه الشرب خلال فصل الصيف المقبل، بمحافظات القناة الثلاث، ووزعت بين 115.3 مليون فى بورسعيد، يليها 107.4 مليون جنيه للإسماعيلية، ثم 5.5 مليون جنيه للسويس.



وكانت وزارة التخطيط قدرت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بحوالي 135.4 مليار جنيه، بما يشكل نسبة 21%، من جملة الاستثمارات الكلية، وبلغت قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة حوالي 65 مليار جنيه، وبما يشكل نسبة 48% من جملة الاستثمارات الحكومية، بينما شكلت الاستثمارات الممولة من الموارد الذاتية نسبة 32%، والقروض والتسهيلات 4%.



وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج البنية الأساسية للعام المالي 2017-2018 نحو 81.16 مليار جنيه، في حين بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج التنمية البشرية والاجتماعية نحو 45.6 مليار جنيه، أما بالنسبة لبرامج التنمية المحلية، بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لها نحو 6.66 مليار جنيه.