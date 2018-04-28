«الإحصاء» يكشف خريطة مدارس «الغلابة» فى مصر

«مدارس الفصل الواحد» أو «ما يعرف بمدارس التعليم المجتمعي».. نهجًا جديدًا توسعت الدولة في اتباعه مؤخرًا؛ لمواجهة خطر التسرب من التعليم في المناطق التي لا يوجد بها مدارس وتفتقر إلي الحد الأدني من الخدمات التعليمية، وهي عبارة عن فصول يتم بنائها فى قرى ومحافظات مصر، وبالتحديد في المناطق التي يوجد بها مدارس قليلة لا تستوعب عدد الطلاب بالقرية، والمناطق التي لا توجد بها مدارس.



بدوره، كشف تقرير حديث أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة مدارس الفصل الواحد في مصر لعام 2016-2017، والتي ارتفع عددها إلى 5 آلاف مدرسة يتركز العدد الأكبر منها في المناطق الريفية بـ4305 مدارس، مقابل 695 مدرسة في المناطق الحضرية، ويدرس بها نحو 123 ألفا و672 طالبا أغلبهم من المقيمين بالمناطق الريفية بـ103 آلاف و426 طالبا، وتستعين بأكثر من 8 آلاف مدرس للعمل بها.



وبحسب تقرير الإحصاء، فإن العدد الأكبر من تلك المدارس ينتشر فى محافظة الفيوم بـ632 مدرسة منهم 596 مدرسة تقع في المناطق الريفية بالمحافظة، ويدرس بها 13 ألف طالب، يليها محافظة أسيوط بـ617 مدرسة يتركز 577 مدرسة منها في المناطق الريفية، ويدرس بها 12.5 ألف طالب.



وتحل في مرتبة لاحقة محافظة بني سويف بـ 550 مدرسة يتركز 522 منها في المناطق الريفية، ويدرس بها 12 ألف طالب، ثم محافظة المنيا بـ491 مدرسة منها 429 مدرسة في المناطق الريفية يدرس بها 11.5 ألف طالب، ثم محافظة البحيرة بـ 413 مدرسة منهم 386 مدرسة في الريف يدرس بها 10.4 ألف طالب، ومحافظة الشرقية بـ 376 مدرسة منها 330 مدرسة في الريف، يدرس بها 5.5 ألف طالب.



بينما كانت أقل المحافظات من حيث عدد مدارس الفصل الواحد هي: «البحر الأحمر بـ 6 مدارس يدرس بها 190 طالبا، والوادي الجديد بـ 9 مدارس يدرس بها 53 طالبا، وجنوب سيناء بـ 10 مدارس لا يتعدي عدد طلابها 100 شخص.



وفي القاهرة الكبري، بلغ عدد المدارس 74 مدرسة يدرس بها 2332 طالبا في محافظة القاهرة، و40 مدرسة يدرس بها 800 طالب بمحافظة القليوبية، و169 مدرسة يدرس بها أكثر من 4.5 ألف طالب بمحافظة الجيزة.