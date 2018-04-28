التخطيط: 850 مليون جنيه لمحطات معالجة الصرف الصحى بمحافظات القناة

رصدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مبلغ 1.2 مليار جنيه كجزء من الاستثمارات الحكومية لرفع كفاءة البنية الأساسية بمحافظات القناة الثلاث وهي: الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، لتنفيذ مشروعات رصف الطرق والكباري، وتدعيم شبكات الكهرباء والصرف الصحي، وذلك في إطار خطة العام المالي الحالي 2017-2018.



واستحوذت مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي علي النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية المخصصة للمحافظات الثلاث بقيمة 850 مليون جنيه، موزعة بين 700 مليون جنيه لمحافظة الإسماعيلية، يليها 115 مليون جنيه لمحافظة بورسعيد، ثم 19.5 مليون جنيه لمحافظة السويس.



وكانت وزارة التخطيط قدرت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بحوالي 135.4 مليار جنيه، بما يشكل نسبة 21%، من جملة الاستثمارات الكلية، وبلغت قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة حوالي 65 مليار جنيه، وبما يشكل نسبة 48% من جملة الاستثمارات الحكومية، بينما شكلت الاستثمارات الممولة من الموارد الذاتية نسبة 32%، والقروض والتسهيلات 4%.



وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج البنية الأساسية للعام المالي 2017-2018 نحو 81.16 مليار جنيه، في حين بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج التنمية البشرية والاجتماعية نحو 45.6 مليار جنيه، أما بالنسبة لبرامج التنمية المحلية، بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لها نحو 6.66 مليار جنيه.