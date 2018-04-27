وزيرة الجيوش الفرنسية تبحث مع نظيرها الروسي الوضع في سوريا

أجرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، محادثة مع نظيرها الروسي سيرجي شويجو لبحث الملف السوري.



وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، في بيان، إن الوزيرين بحثا مسألة الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي وضرورة تحسين الوضع الانساني في سوريا.



وأشارت إلى أن الاتصال يأتي في أعقاب الاتصال الأخير الذي جرت بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين.



وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى الاثنين، محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أكد خلالها رغبة فرنسا في العمل مع روسيا حول الملف السوري لتعزيز الحوار مع كل القوى المعنية وبدء عملية سياسية موثوق بها تكثيف العمل الإنساني لمساعدة السكان المدنيين.