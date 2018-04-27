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الجمعة 27/أبريل/2018 - 11:44 م

جامعة الدول العربية تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وكالات
dostor.org/2146877

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، "استمرار الانتهاكات والتعامل الوحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين العزل من أبناء قطاع غزة".

وقتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب مئات آخرون اليوم خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في الجمعة الخامسة من مسيرات العودة الشعبية.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام اليوم الجمعة، بأن "أساليب الترهيب والممارسات التعسفية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في التعامل مع الاحتجاجات السلمية للفلسطينيين تمثل انتهاكًا صريحًا لكل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق
الإنسان والقرارات الدولية ذات الصِّلة".

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