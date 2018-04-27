القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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الجمعة 27/أبريل/2018 - 11:41 م

غدًا.. الحكم على قتلة طالب الهندسة ضحية «أولكس»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
مصطفى حربى - نجلاء رفاعى
dostor.org/2146875

تنطق غدا محكمة الطفل بالأميرية، بالحكم على المتهمين بقتل طالب بكلية الهندسة جامعة بنها.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرارًا بإحالة المتهمين بمقتل طالب كلية الهندسة، عقب استدراجه عبر تطبيق تسوق شهير، لمحكمة الجنايات بالقاهرة بعد التحقيقات التى أجرتها نيابة شرق القاهرة الكلية.

وجهت النيابة العامة فى التحقيقات إلى المتهمين، ارتكابهما لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة.

كانت أجهزة الأمن تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على جثة "محمد. أ. ع"، طالب بكلية الهندسة جامعة بنها بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة النزهة وبها عدة إصابات عبارة عن طعنات نافذة بالظهر والبطن، وما أفادت به والدته بخروجه من مسكنهما لشراء جهاز "لاب توب" من أحد الأشخاص غير معلوم لديها، تعرف عليه من أحد مواقع التسوق الإلكترونى واتفقا على التقابل بمحل البلاغ وبحوزته مبلغ 25 ألف جنيه.

وتوصلت جهود فريق البحث، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من "أحمد م. م"، 18 عاما طالب، و"حسين.ع. م"، 18 عاما طالب وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت أحداها عن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة" والثانى سلاح أبيض "سكين" المستخدمان في الواقعة.

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