بالصور.. نجوم الفن فى حفل «Cairo wedding festival»

انطلقت فعاليات مهرجان الزفاف الأكبر والأشهر في مصر «Cairo Wedding Festival» في نسخته الرابعة، ومن المتوقع أن يشهد المهرجان العديد من المفاجآت للمقبلين على الزواج، حيث يجمع أكبر الشركات التى تقدم أقوى العروض فى كل ما يهم العروسين للإعداد لليلة العمر.



وتتميز النسخة القادمة من المهرجان بالجمع بين الموضة والفن والجمال، حيث يقام عروض أزياء لعدد كبير من المصممين فى مصر والوطن العربي الذين يقدمون أحدث تصميماتهم، كما يشارك العديد من أشهر خبراء التجميل وعيادات ومراكز التجميل المتخصصة، مثل مركز Joelle العالمي ومصفف الشعر اللبنانى العالمي منير، وسط حضور كثيف من نجوم الفن المهتمين بعالم الموضة والجمال.



وتم خلال المهرجان، تكريم كل من الفنان أحمد زاهر، والفنانة داليا مصطفى ودنيا المصري وهند عبد الحليم ولقاء سويدان ومنة فضالي وطارق صبري والراقصة الاستعراضية دينا وريم هلال، الحفل من تقديم الإعلامية لميس الباشوتي، أحياه النجم رامي صبري.