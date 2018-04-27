سقوط «بوحة» بحوزته 20 لفافة هيروين بمصر القديمة

ألقت مباحث مصر القديمة برئاسة المقدم حسام عبدالعال، رئيس المباحث، القبض على عاطل عثر بحوزته على كمية من الهيروين.



وكشفت تحريات الرائد محمود حامد، معاون مباحث مصر القديمة، بقيام المدعو "فرج.ا"، 43 سن، عاطل، وشهرته "بوحة" ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 لفافة ورقية بداخل كل منها مسحوق الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

