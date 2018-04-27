غدًا.. الحكم في طعن المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد بـ«أحداث مطاي»

تصدر محكمة النقض، غدًا السبت، حكمها في طعن المتهمين فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية أحداث مطاى".



كانت محكمة جنايات المنيا قضت فى 7 أغسطس 2017 بإعدام 12 متهما حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، وهم: "سعداوى عبدالقادر عبد النعيم، وإسماعيل خلف محمد عبدالعال، وهانى محمد الشوربجى فهيم، ومحمد محمد الشوربجى فهیم، وأحمد محمد الشوربجى فهيم، ورمضان حسین أحمد حسین، ومحمد عثمان شحالله عثمان، ومحمد سید جلال محمد، وعبد المنعم صلاح الدين شلقامى عبد الفتاح، ومحمد عارف محمد عبدالله، ویحیى جمال عثمان متولى، ومصطفى رجب محمود رزق" على خلفية اتهامهم بالقتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.



كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 متهما، بينهم 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 متهمين بالوفاة داخل محبسهم.