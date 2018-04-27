النفط يغلق على انخفاض طفيف

أغلقت أسعار النفط على انخفاض طفيف، اليوم الجمعة، رغم أن خام برنت سجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب وسط قلق بشأن المعروض من الخام إذا أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.



وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 10 سنتات، أو 0.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.64 دولار للبرميل، وفي وقت سابق هذا الشهر قفز خام القياس العالمي إلى أعلى مستوى منذ أواخر

2014 فوق 75 دولارا للبرميل.



وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات، أو 0.1 بالمئة أيضا، لتسجل عند التسوية 68.10 دولار للبرميل.



وصعد برنت حوالي 0.5 بالمئة هذا الأسبوع في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي في حين ينهي الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة حوالي 0.5 بالمئة.