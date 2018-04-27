القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
اقتصاد
الجمعة 27/أبريل/2018 - 11:28 م

النفط يغلق على انخفاض طفيف

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وكالات
dostor.org/2146868

أغلقت أسعار النفط على انخفاض طفيف، اليوم الجمعة، رغم أن خام برنت سجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب وسط قلق بشأن المعروض من الخام إذا أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 10 سنتات، أو 0.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.64 دولار للبرميل، وفي وقت سابق هذا الشهر قفز خام القياس العالمي إلى أعلى مستوى منذ أواخر
2014 فوق 75 دولارا للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات، أو 0.1 بالمئة أيضا، لتسجل عند التسوية 68.10 دولار للبرميل.

وصعد برنت حوالي 0.5 بالمئة هذا الأسبوع في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي في حين ينهي الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة حوالي 0.5 بالمئة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

إصابة 4 فلسطينيين وتدمير سفينتين في غارات إسرائيلية على ميناء غزة

الذهب يُسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 1% مع قوة الدولار

ترامب يعتزم حضور حفل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

عاصي الحلاني يرد على سؤال «ما أفضل مدينة سياحية عربية؟» (فيديو)

الأكثر قراءة

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

عاجل.. قصف مقر المخابرات والحرس الجمهوري في اليمن

«الأرصاد» تُحذر: موجة حارة تسود البلاد خلال ساعات

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

ألبومات الصور

تعرف على الوجوه الحقيقية لأشهر وحوش السينما العالمية

تفاصيل زيارة وزير الأوقاف إلى شرم الشيخ (صور)

بالصور.. حملات مكثفة لإزالة مخالفات بحيرة المنزلة بالدقهلية

بالصور.. إصابة 50 فلسطينيًا فى «جمعة الشباب الثائر»

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

الأكثر قراءة

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

عاجل.. قصف مقر المخابرات والحرس الجمهوري في اليمن

«الأرصاد» تُحذر: موجة حارة تسود البلاد خلال ساعات

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

كشكول

غداً..المنتدى الدولى للطفولة المبكرة لكلية البنات جامعة عين شمس

2 مايو .. زراعة عين شمس تحتفل بيوم الخريجين بالمزمار و التنورة

غداً..تخريج الدفعة الثامنة من برنامج التصميم الدوائي بصيدلة عين شمس

"أمهات مصر": التصريحات المتضاربة بين الوزير ومتحدثه الرسمي "تشتيت" للرأي العام

"حقوق القاهرة" تحتفل بعيد الخريجين وتكرم أوائل دفعة 2017 ..غدًا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

الاحتلال يطلق النار على مستوطنة "بيت إيل"

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ميناء غزة

الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفير الألماني

منوعات

فيديوجراف.. «كيم كاردشيان عارية وخطف شيكابالا» أبرز أخبار اليوم

وفاة 13 ألف فرنسي بسبب الإنفلونزا خلال عام

رضيعة تدخل المستشفى بعد استنشاق مخدر الحشيش

ads
ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads