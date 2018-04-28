سامو زين: «أنا عاشق للنساء.. وأخر قصة حب عشتها بطلتها مصرية»

استضافت الفنانة غادة عادل في حلقة، أمس الجمعة، من برنامجها «تعشب شاي» المُذاع على قناة «dmc» الفضائية، النجم السوري سامو زين في حلقة خاصة بعنوان «الصيف».



وتحدث زين في البداية عن فصل الصيف وذكرياته فيه قائلا: إنه من الناس الذين يحبون الصيف جدًا لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالمياه والبحر الذي يحبهما، على عكس فصل الشتاء الذي يحب الجلوس فيه.



وكشف زين خلال الحلقة عن أنه عاش قصص حب كثيرة ارتبطت بهذا الفصل تحديدًا لأنه عاشق للنساء، لافتا إلى أن قصة حبه الأخيرة كانت بطلتها فتاة مصرية.



وأشار إلى أن زوجته تعرف أنه يعشق النساء، ويعيش قصص حب كثيرة لأنه صارحها بذلك، وأنه يحبها عن أي واحدة أخري عرفها، وهي تقبلت الأمر.



وأوضح أنه يجهز حاليا لفيلم جديد وألبوم جدديد سيطرح في الصيف، وهما مليئان بالمفاجآت لجمهوره الذي يحبه كثيرا.



وعن خوضه تجربة التمثيل من خلال مسلسل «طعم الحياة»، أكد أنه لا يرى نفسه ممثلا فهو دخيل على التمثيل، ولكنها في النهاية كانت تجربة مهمة أثقلت خبرته في مجال آخر بعيدًا عن الغناء، وأنه كان سعيدًا بها رغم كمية الانتقادات التي وجهت له، لافتا إلى أنه بصدد التجهيز لمسلسل 90 حلقة سيكون دوره فيه مفاجأة للجمهور والنقاد.