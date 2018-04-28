القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
فن
السبت 28/أبريل/2018 - 05:39 ص

سامو زين: «أنا عاشق للنساء.. وأخر قصة حب عشتها بطلتها مصرية»

سامو زين: «أنا عاشق
منار إبراهيم
dostor.org/2146867

استضافت الفنانة غادة عادل في حلقة، أمس الجمعة، من برنامجها «تعشب شاي» المُذاع على قناة «dmc» الفضائية، النجم السوري سامو زين في حلقة خاصة بعنوان «الصيف».

وتحدث زين في البداية عن فصل الصيف وذكرياته فيه قائلا: إنه من الناس الذين يحبون الصيف جدًا لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالمياه والبحر الذي يحبهما، على عكس فصل الشتاء الذي يحب الجلوس فيه.

وكشف زين خلال الحلقة عن أنه عاش قصص حب كثيرة ارتبطت بهذا الفصل تحديدًا لأنه عاشق للنساء، لافتا إلى أن قصة حبه الأخيرة كانت بطلتها فتاة مصرية.

وأشار إلى أن زوجته تعرف أنه يعشق النساء، ويعيش قصص حب كثيرة لأنه صارحها بذلك، وأنه يحبها عن أي واحدة أخري عرفها، وهي تقبلت الأمر.

وأوضح أنه يجهز حاليا لفيلم جديد وألبوم جدديد سيطرح في الصيف، وهما مليئان بالمفاجآت لجمهوره الذي يحبه كثيرا.

وعن خوضه تجربة التمثيل من خلال مسلسل «طعم الحياة»، أكد أنه لا يرى نفسه ممثلا فهو دخيل على التمثيل، ولكنها في النهاية كانت تجربة مهمة أثقلت خبرته في مجال آخر بعيدًا عن الغناء، وأنه كان سعيدًا بها رغم كمية الانتقادات التي وجهت له، لافتا إلى أنه بصدد التجهيز لمسلسل 90 حلقة سيكون دوره فيه مفاجأة للجمهور والنقاد.

موضوعات متعلقة

بالصور.. تفاصيل حلقة مى سليم ودانا حمدان مع غادة عادل فى «تعشب شاى»

بالصور.. سامو زين ضيف غادة عادل فى «تعشب شاي»

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ أقل من شهر

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

بالصور.. نجوم الفن فى حفل «Cairo wedding festival»

التخطيط: 850 مليون جنيه لمحطات معالجة الصرف الصحى بمحافظات القناة

كيف استفادت مصر من مياه الأمطار والسيول؟ (فيديو)

عاجل.. قصف مقر المخابرات والحرس الجمهوري في اليمن

الأكثر قراءة

فيديوجراف.. «كيم كاردشيان عارية وخطف شيكابالا» أبرز أخبار اليوم

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

«الأرصاد» تُحذر: موجة حارة تسود البلاد خلال ساعات

ألبومات الصور

تعرف على الوجوه الحقيقية لأشهر وحوش السينما العالمية

تفاصيل زيارة وزير الأوقاف إلى شرم الشيخ (صور)

بالصور.. حملات مكثفة لإزالة مخالفات بحيرة المنزلة بالدقهلية

بالصور.. إصابة 50 فلسطينيًا فى «جمعة الشباب الثائر»

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

الأكثر قراءة

فيديوجراف.. «كيم كاردشيان عارية وخطف شيكابالا» أبرز أخبار اليوم

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

«الأرصاد» تُحذر: موجة حارة تسود البلاد خلال ساعات

كشكول

اليوم.. مؤتمر كلية الشريعة والقانون يناقش ٥٨ بحث علمي

غداً..المنتدى الدولى للطفولة المبكرة لكلية البنات جامعة عين شمس

2 مايو .. زراعة عين شمس تحتفل بيوم الخريجين بالمزمار و التنورة

غداً..تخريج الدفعة الثامنة من برنامج التصميم الدوائي بصيدلة عين شمس

"أمهات مصر": التصريحات المتضاربة بين الوزير ومتحدثه الرسمي "تشتيت" للرأي العام

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

الاحتلال يطلق النار على مستوطنة "بيت إيل"

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ميناء غزة

الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفير الألماني

منوعات

«منازل الطباعة ثلاثية الأبعاد» تغزو سطح القمر

فيديوجراف.. «كيم كاردشيان عارية وخطف شيكابالا» أبرز أخبار اليوم

وفاة 13 ألف فرنسي بسبب الإنفلونزا خلال عام

ads
ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads