القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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الجمعة 27/أبريل/2018 - 11:15 م

«إكسترا نيوز» تعرض فيلم وثائقي عن المصري العائد من مخيمات داعش

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2146862

عرضت قناة "eXtra News"، اليوم الجمعة، فيلمًا وثائقيًا عن رحلة مواطن مصري، من خيمة للنازحين من جحيم داعش في الموصل إلى أهله.

يرصد الفيلم تطورات رسالة بعثتها أسرته لوزير الخارجية سامح شكري والذي كلّف السفارة ببغداد بالبحث عنه وعودته لمصر.

استعرض التقرير صورًا من الخيمة، التي ظهر اسمها على الشاشة وهو "A 45"، مسلطًا الضوء على معاناة الموجودين في مثل تلك المخيمات، ومنهم المصري بطل التقرير إسماعيل السيد إسماعيل الشهاوي، الرجل الخمسيني، الذي وصل لحالة نفسية وعصبية سيئة بسبب مكوثه فيها، موضحًا أن ذويه استغاثوا بوزير الخارجية.

كما استعرض التقرير عدة مشاهد، من الخيمة، والسفارة المصرية ببغداد، مع السفير المصري، ثم الطريق الذي سلكه المصري العائد من الخيمة، حيث مر فريق العمل بإربيل والموصل، وغيرها من المدن العراقية.

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