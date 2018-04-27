«أنغام» سفيرة للاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية

انطلقت فعاليات الافتتاح الرسمي للملتقى الدولي الثاني لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، اليوم الجمعة، في جامعة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



حضر الحفل وزراء السياحة والشباب والرياضة والآثار والهجرة والتضامن، إضافة إلى رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت ومحافظي القاهرة والجيزة والإسماعيلية والقليوبية، وسهير عبد القادر مؤسس ورئيس الملتقى، والمهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري الإعاقات الذهنية الشريك الأساسي في الملتقى وعدد من السفراء والفنانين.



ومن أبرز الفنانين المكرمين أنغام التي شاركت بأغنية «رقم صحيح»، وتم تنصيبها سفيرة للاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بجانب الفنان عمرو يوسف سفير الاتحاد الذي اعتذر عن عدم الحضور لظروف صحية.



بدأت الفعاليات بعروض متنوعة بجامعة القاهرة قبل حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 4 مايو بمركز التعليم المدني الذى يتم فيه العروض الداخلية طبقًا للبرنامج اليومي للمتلقى وتتم العروض الخارجية في المتحف المصري ومركز شباب الجزيرة وصن سيتي مول وشارع المعز والألفي وبيت السناري ووكالة الغوري ومستشفى 57357 وقصر الأمير طاز ثم يتم حفل الختام من قبة جامعة القاهرة يوم الجمعة 4 مايو.