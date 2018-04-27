الليلة.. 3 ملكات جمال يرتدين أزياء بتوقيع اللبناني «أيمن سري الدين»

تقام حاليا حفل اختيار ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة الدولية "ميس إيكو انترناشونال 2018"، بدار الأوبرا المصرية، حيث تستضيفها مصر للسنة الرابعة على التوالي برئاسة دكتورة آمال رزق، والتي بدأت فعالياتها في 11 إبريل الجاري بمدينة الإسكندرية بمشاركة حوالي 60 ملكة جمال من مختلف أنحاء العالم.



وكشف مصمم الأزياء اللبناني أيمن سري الدين، عن تصميمه بحفل الختام لعدد 7 فساتين من بينهم فستانين لأمبير برناتشي ملكة جمال السياحة والبيئة الدولية لعام 2017 زهري اللون مطرز، أما في نهاية الحفل ستسلم التاج بفستان لونه أبيض دانتيل مطرز بالأحجار.



وأضاف خلال تصريحاته لـ «الدستور»، أنه صمم فستانين لمؤسسة المسابقة الدكتورة آمال رزق أحدهما لونه زهري من قماش الكريب ومطرز، أما ملكة جمال مصر المتسابقة هدير طارق سترتدي فستانين أحدهما لونه بنفسجي فاتح والآخر أصفر.



وأوضح أن ملكة جمال ألمانيا أيضًا سترتدي من تصميماته مساء اليوم لونه أزرق سماوي فاتح، متمنيًا التوفيق لكافة المتسابقات المشتركات بالحفل.