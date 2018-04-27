القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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اقتصاد
الجمعة 27/أبريل/2018 - 10:46 م

ارتفاع عدد منصات النفط العاملة في أمريكا

ارتفاع عدد منصات
وكالات
dostor.org/2146840

أظهر تقرير اقتصادي أسبوعي نشرته شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل اتجاه شركات النفط نحو زيادة إنتاجها للاستفادة من أسعار النفط المرتفعة حاليا التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات.

وذكرت الشركة، في تقريرها، أن عدد المنصات ارتفع بواقع 5 منصات، ليصل إلى 825 منصة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2015، في الوقت الذي تزيد فيه شركات النفط عدد المنصات العاملة باطراد خلال الفترة الأخيرة، حيث زاد عدد المنصات خلال أبريل الحالي ككل بمقدار 28 منصة، بعد أن كان قد تراجع خلال مارس الماضي بمقدار منصتين فقط.

ويعد عدد المنصات مؤشرا أوليا على مستويات إنتاج النفط في المستقبل.

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