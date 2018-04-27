البرلمان الألماني يعتزم حجب التمويل لحزب النازيين الجدد

يعتزم البرلمان الألماني "بوندستاج"، حجب تمويل الدولة عن الحزب القومي الألماني اليمينى المتطرف (النازيين الجدد) في خطوة مماثلة لما اتخذه من قبل كل من الحكومة الألمانية ومجلس الولايات.



وحصل طلب بهذا الخصوص تقدمت به أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة والحزب الديمقراطي الحر، مساء أمس الخميس، على تأييد الأغلبية.



ويقضي الطلب بأن يقوم البرلمان بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في عدم تلقي الحزب القومي الألماني على تمويل من الدولة لمدة تصل مبدئيا إلى ستة أعوام.



كان قضاة الدستورية العليا في كارلسروه رفضوا العام الماضي طلبا بحظر الحزب، لأنه لا يمثل أهمية، لكن المحكمة أشارت إلى تغيير شروط المطالبة بتمويل الدولة للأحزاب.