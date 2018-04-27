«السويدي» يشهد نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

شهد المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، رئيس اتحاد الصناعات، مساء اليوم الجمعة، نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، في حضور المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس منتجع الجونة ورجل الأعمال نجيب ساويرس.



وأقيم نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش في الملعب الزجاجي بمنطقة المارينا بالجونة بين كل من اللاعبين المصريين مروان الشوربجي وعلي فرج، بينما أقيم نهائي السيدات بين المصريتين نور الشربيني ورنيم الوليلي والذي انتهى بفوز رنيم.



بطولة الجونة الدولية للاسكواش أقيمت بمدينة الغردقة في الفترة من 18 إلى 27 أبريل الجاري.

