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الجمعة 27/أبريل/2018 - 10:10 م

المصريون بالنمسا يشيدون بدور السفارة في فيينا

السفير عمر عامر
السفير عمر عامر
وفاء على
dostor.org/2146822

أشاد المصريون بالنمسا بدور البعثة المصرية بفيينا، برئاسة السفير عمر عامر، سفير مصر لدى النمسا، وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية.

وقال الكاتب المصري المقيم بالنمسا، بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، إن السفارة المصرية بفيينا تقوم بمجهود كبير في كافة المجالات؛ على مستوى التمثيل الدبلوماسي الرائع لمصر عند الجانب النمساوي، وعلى مستوى التواصل مع أبناء الجالية المصرية في النمسا.

وأضاف بهجت العبيدي أن مجهود السفير عمر عامر يتضح جليا في تغير النظرة النمساوية لمصر، وهو ما يظهر في وسائل الإعلام المختلفة والتي تبرز- في الآونة الأخيرة - صورة إيجابية بشكل كبير عن مصر، في الصحف الكبرى بالنمسا، حيث تنشر عن المشروعات القومية العملاقة التي بدأها - وتم الانتهاء من بعضها - الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو تتويج لمجهودات السفير عمر عامر.

ومن جانبه؛ أكد مجدي العشري، الرئيس السابق لرابطة الثقافة العربية بالنمسا، أن العرض الذي قدمه الوفد المصري للجانب النمساوي حول المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذي قام على ترتيبه السفير عمر عامر سيكون له عائد كبير في جلب الشركات النمساوية للعمل في هذا المشروع العملاق، وسيكون من أسباب جذب رأس المال النمساوي إلى مصر، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة للمصريين.

وذكر أسامة نصحي، رئيس اللجنة الإعلامية لحملة مواطن لدعم الرئيس في أوروبا، أنه على مستوى تواصل السفارة المصرية في النمسا مع أبناء الجالية المصرية فإن الفترة الحالية التي يرأس فيها السفير عمر عامر البعثة الدبلوماسية المصرية بفيينا تعد من أفضل فترات التواصل، حيث يحرص السفير على لقاء أبناء الجالية المصرية داخل السفارة أو في مقرات الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا، ويستمع لكافة ما يدور من أفكار في الجالية، ويعمل على تنفيذ ما يرى فيه مصلحة لأبناء الجالية.

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