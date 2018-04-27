أهم تعديلات قانون المناقصات قبل عرضه على البرلمان

أوشكت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على وضع التقرير النهائي بشأن قانون المناقصات والمزايدات المقدم من الحكومة، والمتوقع عرضه على الجلسات العامة خلال الجلسات المقبلة لإقراره.



ترصد «الدستور»، أهم المعلومات عن القانون، خاصة المواد المستحدثة منه.



1- يهدف مشروع القانون الي ضبط وترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمناقصات والمزايدات، وإرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية.



2- منح المشروع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تيسيرات فى العمليات المطروحة بطريق المناقصات المحلية، التى لا تزيد قيمتها على مليون جنيه بما يساعد على تنميتهم.



3- تحقيقا لمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة، وضع المشروع عدد من الضوابط في التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة فى طرق التعاقد الأخرى، ومن تلك الضوابط عدم جواز التفويض فى الاختصاصات الممنوحة للسلطة المختصة للتعاقد بهذا الطريق،



4- وتشجيعا للمنتجات المحلية الزم القانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، واعتبار المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، أقل سعر إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15% من قيمة أقل عطاء غير مستوف، وكذا إلزام الجهات الإدارية باعتبار العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التى تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيها 15% من قيمة أقل عطاء أجنبى.



5- وللوصول إلى أنسب الأسعار وأفضل الشروط، وخفض القانون مبلغ التأمين المؤقت إلى 1.5% بدلا من النسبة الواردة فى القانون القائم وهى 2%، وذلك من القيمة التقديرية تشجيعا للشركات على الاشتراك فى العمليات المطروحة.



6- كما ألزم القانون بإنشاء لجنة وزارية، تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية تختص بالتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التى تؤثر فى توفير متطلبات تسيير الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، تقوم اللجنة بتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمو للوصول إلى تقييم العروض المطروح وفقا للأسعار الحقيقية للسوق.