مؤلف «نسر الصعيد» لـ«الدستور»: هدفنا منافسة «الأسطورة»

توقَّع السيناريست محمد عبد المعطي، منافسة درامية «أكبر من أي وقت مضى» خلال الموسم الرمضاني المقبل، وذلك لـ«قلة المعروض» من المسلسلات، وهو الأمر الذي يشعل المنافسة، مؤكدًا أن الجمهور هو المستفيد الأول من هذه المنافسة.



ووضع مؤلف مسلسل «نسر الصعيد» (بطولة النجم محمد رمضان)، وفريق العمل، هدفًا خلال الموسم الرمضاني المقبل وهو منافسة نجاح مسلسل «الأسطورة» الذي نال شعبية كبيرة للغاية وقت عرضه في العام 2016، لافتًا إلى أنَّ أسرة المسلسل اتفقت منذ اليوم الأول على تحقيق نجاح أكبر مما حققه «الأسطورة».



وأكد «عبد المعطي» لـ«الدستور» أنَّ كل ما نشر عن قصة المسلسل، محض اجتهادات، وكلها غير صحيحة.

