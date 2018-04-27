غدًا.. وزير الري يفتتح مشروعات بالدقهلية

تستعد محافظة الدقهلية غدا، لاستقبال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية؛ ليضع حجر أساس عدد من المشروعات بمركز ميت غمر ومدينة المنصورة، ومن المقرر أن يتفقد مشروعات أخرى بمدينتي جمصة والمنصورة.



ويستقبل الوزير محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، ووكيل وزارة الري المهندس سعد موسى ولفيف من القيادات، بقرية ميت معاند التابعة لمركز أجا، لافتتاح محطة لتحسين الري.



كما سيتفقد الوزير كوبري الشرقاوية في المنصورة ومراسى الأتوبيس النهري بالمنصوري، ويضع حجر أساس كوبري وقنطرة فوم الشرقوية وتختتم الزيارة بافتتاح محطة الرفع لمصرف 2 بمدينة جمصة.