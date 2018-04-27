القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
فن
الجمعة 27/أبريل/2018 - 09:57 م

أسرة «أبوعمر المصري» إجازة يومين بعد العودة من أسوان

أسرة «أبوعمر المصري»
محمد مجدي
dostor.org/2146817

عاد فريق عمل مسلسل «أبوعمر المصري» من مدينة أسوان بعد تصوير استمر عدة أيام في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناة on e.

وسينال فريق عمل المسلسل إجازة لمدة يومين على أن يستكمل التصوير، يوم الأحد المقبل، بمواقع التصوير الخارجية في القاهرة.

المسلسل من بطولة أحمد عز وأروى جودة وأمل بو شوشة ونادية كوندا وفتحي عبدالوهاب وصبري فواز ومنذر رياحنة وأحمد العوضي وعارفة عبدالرسول وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإنتاج طارق الجنايني وإخراج أحمد خالد موسى.

موضوعات متعلقة

أحمد عز يدخل معسكر تصوير «أبوعمر المصرى»

12 ساعة تصوير لـ أروى جودة مع «أبوعمر المصري»

دينا الشربينى تبدأ تصوير «المعجزة» نهاية الأسبوع الجارى

بالصور.. «أبوعمر المصري» في إغلاق كوبري قصر النيل

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ أقل من شهر

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

وزير القوى العاملة: تسجيل مليوني عامل غير منتظم خلال شهر واحد

مدرب الزمالك: وعدت الجمهور بالفوز على الأهلي ووفيت (حوار)

نسر الصعيد.. صراع بين الضابط زين و«هتلر» تاجر المخدرات

الهلباوي: والله العظيم دوافعي وراء المصالحة وطنية.. ولم أتواصل مع الحكومة أو «الإخوان»

الأكثر قراءة

بالصور.. كيم كاردشيان عارية من أجل زجاجة «برفان»

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

التحالف العربي يقصف القصر الرئاسي في اليمن

ألبومات الصور

تعرف على الوجوه الحقيقية لأشهر وحوش السينما العالمية

تفاصيل زيارة وزير الأوقاف إلى شرم الشيخ (صور)

بالصور.. حملات مكثفة لإزالة مخالفات بحيرة المنزلة بالدقهلية

بالصور.. إصابة 50 فلسطينيًا فى «جمعة الشباب الثائر»

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

الأكثر قراءة

بالصور.. كيم كاردشيان عارية من أجل زجاجة «برفان»

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

التحالف العربي يقصف القصر الرئاسي في اليمن

كشكول

"أمهات مصر": التصريحات المتضاربة بين الوزير ومتحدثه الرسمي "تشتيت" للرأي العام

"حقوق القاهرة" تحتفل بعيد الخريجين وتكرم أوائل دفعة 2017 ..غدًا

غدا.. المنتدى الدولى للطفولة المبكرة لكلية البنات جامعة عين شمس

2 مايو.. ”زراعة عين شمس" تحتفل بيوم الخريجين

حصر مدارس الثانوية بـ"الوادي الجديد" لدعمها بالإنترنت

الأمصار

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ميناء غزة

وزارة الصحة تعلن عن هوية الشهيد الثالث في غزة

تخلص من الاكتئاب بأبسط الطرق

الحوثيون يتهمون واشنطن باغتيال صالح الصماد

الرئيس الصيني يدعو الهند إلى فصل جديد في علاقاتهما

منوعات

وفاة 13 ألف فرنسي بسبب الإنفلونزا خلال عام

رضيعة تدخل المستشفى بعد استنشاق مخدر الحشيش

«حماية المستهلك» الألمانية توصي بأكل المكسرات بدل الحلويات

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads