أسرة «أبوعمر المصري» إجازة يومين بعد العودة من أسوان

عاد فريق عمل مسلسل «أبوعمر المصري» من مدينة أسوان بعد تصوير استمر عدة أيام في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناة on e.



وسينال فريق عمل المسلسل إجازة لمدة يومين على أن يستكمل التصوير، يوم الأحد المقبل، بمواقع التصوير الخارجية في القاهرة.



المسلسل من بطولة أحمد عز وأروى جودة وأمل بو شوشة ونادية كوندا وفتحي عبدالوهاب وصبري فواز ومنذر رياحنة وأحمد العوضي وعارفة عبدالرسول وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإنتاج طارق الجنايني وإخراج أحمد خالد موسى.