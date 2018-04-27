أسباب تأجيل جلسات الحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية

قال المستشار نبيل الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تأجيل جلسات الحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية، جاء لأسباب تنظيمية وليس موضوعية، مشيرا إلى أن مجلس النواب في إجازته البرلمانية ونريد جلسات حوار مجتمعي جادة في مناقشة القانون.



وأضاف الجمل لـ« الدستور»، أنه سيتم عقد جلسات الحوار المجتمعي مع بدء عودة جلسات مجلس النواب يوم 6 مايو، وسيتم تخصيص جلسات مخصصة مع كل فئة متعلقة بالقانون لمناقشته بشكل تفصيلي، وخروج القانون يناسب جميع الفئات ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، موضحا أنه سيتم مناقشة جميع المقترحات المقدمة حول القانون.



ولفت إلى أن جميع الفئات المتضررة من قانون الوفد أو غيره، متاح لها أن تقدم مشروع قانون أو تعديلات على القوانين المقدمة، قبل جلسة الحوار المجتمعي، معلقًا: «القومي للمرأة إذا قدم قانون سيتم مناقشته».

