غدًا.. الحكم على المتهم بحرق حزب الغد

تصدر، غدًا السبت، محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على المتهم إسلام حسن فى إعادة محاكمته، بعد صدور حكم غيابى ضده بالسجن المؤبد فى أحداث حرق مقر حزب الغد.



وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013 أشعلوا النيران عمدًا فى مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، وسرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 عاملين بالمكان دون وجه حق حتى لا يعوقون تنفيذ مخططهم الإجرامى.

