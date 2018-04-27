القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
حوادث
الجمعة 27/أبريل/2018 - 09:52 م

غدًا.. الحكم على المتهم بحرق حزب الغد

غدًا.. الحكم على
عادل عبد العال
dostor.org/2146813

تصدر، غدًا السبت، محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على المتهم إسلام حسن فى إعادة محاكمته، بعد صدور حكم غيابى ضده بالسجن المؤبد فى أحداث حرق مقر حزب الغد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013 أشعلوا النيران عمدًا فى مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، وسرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 عاملين بالمكان دون وجه حق حتى لا يعوقون تنفيذ مخططهم الإجرامى.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا

منذ يومين

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»

منذ يومين

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية

منذ 3 أيام

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين

منذ 3 أيام

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات

منذ 4 أيام

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»

الآن

وزير القوى العاملة: تسجيل مليوني عامل غير منتظم خلال شهر واحد

مدرب الزمالك: وعدت الجمهور بالفوز على الأهلي ووفيت (حوار)

نسر الصعيد.. صراع بين الضابط زين و«هتلر» تاجر المخدرات

الهلباوي: والله العظيم دوافعي وراء المصالحة وطنية.. ولم أتواصل مع الحكومة أو «الإخوان»

الأكثر قراءة

بالصور.. كيم كاردشيان عارية من أجل زجاجة «برفان»

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

التحالف العربي يقصف القصر الرئاسي في اليمن

ألبومات الصور

تعرف على الوجوه الحقيقية لأشهر وحوش السينما العالمية

تفاصيل زيارة وزير الأوقاف إلى شرم الشيخ (صور)

بالصور.. حملات مكثفة لإزالة مخالفات بحيرة المنزلة بالدقهلية

بالصور.. إصابة 50 فلسطينيًا فى «جمعة الشباب الثائر»

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

ads
الأكثر قراءة

بالصور.. كيم كاردشيان عارية من أجل زجاجة «برفان»

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

التحالف العربي يقصف القصر الرئاسي في اليمن

كشكول

"أمهات مصر": التصريحات المتضاربة بين الوزير ومتحدثه الرسمي "تشتيت" للرأي العام

"حقوق القاهرة" تحتفل بعيد الخريجين وتكرم أوائل دفعة 2017 ..غدًا

غدا.. المنتدى الدولى للطفولة المبكرة لكلية البنات جامعة عين شمس

2 مايو.. ”زراعة عين شمس" تحتفل بيوم الخريجين

حصر مدارس الثانوية بـ"الوادي الجديد" لدعمها بالإنترنت

الأمصار

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ميناء غزة

وزارة الصحة تعلن عن هوية الشهيد الثالث في غزة

تخلص من الاكتئاب بأبسط الطرق

الحوثيون يتهمون واشنطن باغتيال صالح الصماد

الرئيس الصيني يدعو الهند إلى فصل جديد في علاقاتهما

منوعات

وفاة 13 ألف فرنسي بسبب الإنفلونزا خلال عام

رضيعة تدخل المستشفى بعد استنشاق مخدر الحشيش

«حماية المستهلك» الألمانية توصي بأكل المكسرات بدل الحلويات

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads