وزير سابق: مصر تستطيع تبوّؤ مرتبة متقدمة بمجال الطاقة

إشادة كبيرة نالها الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين لاسيما في قطاع الطاقة، من موقع «أويل برايس» المختص بأخبار الطاقة والنفط، متوقعًا أن تصبح القاهرة مركزًا مهمًا لتصدير الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة.



وتعقيبًا على هذه الإشادة، قال الدكتور علي الصعيدي، وزير الكهرباء السابق، إنَّ تبوؤ مصر مرتبة متقدمة في مجال الطاقة جاء نتيجة جهد كبير وسياسات امتدت لسنوات.



وأضاف «الصعيدي»، لـ«الدستور»، أنَّ مصر فيها العديد من الكفاءات التي تستطيع تحقيق نقلة كبيرة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته إلى هذا القطاع الحيوي والمهم والإنجازات التي تحققها مصر تباعًا فيه.