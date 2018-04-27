القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
عالم
الجمعة 27/أبريل/2018 - 09:51 م

غدًا.. «اجتماعات العقبة» تبحث الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب

غدًا.. «اجتماعات
وكالات
dostor.org/2146811

يستضيف الأردن، غدًا السبت، جولة جديدة من اجتماعات العقبة، لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث ستركز الاجتماعات على كيفية التعامل مع هذه الآفة الخطيرة، ومناقشة التحديات الأمنية في منطقة جنوب شرقي آسيا، والبناء على نتائج الاجتماعات السابقة.

تأتي الاجتماعات التي ستعقد في مدينة العقبة على مدى يومين ويرأسها الأردن بالشراكة مع اليابان، ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عام 2015، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب وفق نهج شمولي، كون خطره يهدد الأمن والسلم العالميين.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأمنيين والسياسيين من دول جنوب شرقي آسيا والشركاء الدوليين، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

اقرأ أيضًا
منذ نصف ساعة

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين

منذ حوالي 23 ساعة

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان

منذ يومين

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ يومين

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين

منذ يومين

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

منذ 4 أيام

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان

الآن

وزير القوى العاملة: تسجيل مليوني عامل غير منتظم خلال شهر واحد

مدرب الزمالك: وعدت الجمهور بالفوز على الأهلي ووفيت (حوار)

نسر الصعيد.. صراع بين الضابط زين و«هتلر» تاجر المخدرات

الهلباوي: والله العظيم دوافعي وراء المصالحة وطنية.. ولم أتواصل مع الحكومة أو «الإخوان»

الأكثر قراءة

بالصور.. كيم كاردشيان عارية من أجل زجاجة «برفان»

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

التحالف العربي يقصف القصر الرئاسي في اليمن

ألبومات الصور

تعرف على الوجوه الحقيقية لأشهر وحوش السينما العالمية

تفاصيل زيارة وزير الأوقاف إلى شرم الشيخ (صور)

بالصور.. حملات مكثفة لإزالة مخالفات بحيرة المنزلة بالدقهلية

بالصور.. إصابة 50 فلسطينيًا فى «جمعة الشباب الثائر»

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

الأكثر قراءة

بالصور.. كيم كاردشيان عارية من أجل زجاجة «برفان»

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

التحالف العربي يقصف القصر الرئاسي في اليمن

كشكول

"أمهات مصر": التصريحات المتضاربة بين الوزير ومتحدثه الرسمي "تشتيت" للرأي العام

"حقوق القاهرة" تحتفل بعيد الخريجين وتكرم أوائل دفعة 2017 ..غدًا

غدا.. المنتدى الدولى للطفولة المبكرة لكلية البنات جامعة عين شمس

2 مايو.. ”زراعة عين شمس" تحتفل بيوم الخريجين

حصر مدارس الثانوية بـ"الوادي الجديد" لدعمها بالإنترنت

الأمصار

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ميناء غزة

وزارة الصحة تعلن عن هوية الشهيد الثالث في غزة

تخلص من الاكتئاب بأبسط الطرق

الحوثيون يتهمون واشنطن باغتيال صالح الصماد

الرئيس الصيني يدعو الهند إلى فصل جديد في علاقاتهما

منوعات

وفاة 13 ألف فرنسي بسبب الإنفلونزا خلال عام

رضيعة تدخل المستشفى بعد استنشاق مخدر الحشيش

«حماية المستهلك» الألمانية توصي بأكل المكسرات بدل الحلويات

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads