طبيب الإسماعيلي: محمد صادق يعاني من شد في العضلة الخلفية

قال طبيب النادي الإسماعيلي، الدكتور مجدي الباز، إن محمد صادق، جناح الفريق، يعاني من شد في العضلة الخلفية عقب مشاركته في لقاء النصر بالأسبوع الـ34 بالدوري الممتاز.



وفاز الإسماعيلي على ضيفه النصر القاهري بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسماعيلية.



وأضاف الباز، في تصريح عقب اللقاء: "اللاعب يحتاج للراحة لمدة 48 ساعة قبل العودة للتدريبات الجماعية من جديد، وسيكون جاهزا للقاء نصف نهائي كأس مصر المقرر له 7 مايو المقبل".



وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى 67 نقطة واستمر في الوصافة، فيما تجمد رصيد النصر عند 22 نقطة ويودع المسابقة المحلية وهو في المركز الأخير.



وفي نفس السياق، خضع إبراهيم حسن ومحمد عواد، ثنائي الإسماعيلي، بالإضافة للاعبين من النصر، لاختبار منشطات من قبل مندوبي المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات وذلك عقب مواجهة الفريقين.



ويأتي هذا الاختبار تحسبا لتعاطي أي لاعب المنشطات، وهو ما يخالف مبادئ المساواة والعدالة في نشاط كرة القدم.