أسعار الجرانيت اليوم

شهدت أسعار الجرانيت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الجاري، ورصد «الدستور» في جولة ميدانية لورش تصنيع الجرانيت، اليوم السبت، ارتفاع سعر المتر الطولي بين 30-50 جنيها؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي على الجرانيت، حسب محمد عبد المقصود، صاحب مصنع رخام وجرانيت.



وتراوح سعر متر الجرانيت غزال أصفر بين 250-350 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الجرانيت فيري غزال أخضر 250 – 360 جنيهًا، ومتر الجرانيت رويال 270- 370 جنيهًا، وسعر الجرانيت فرسان بين 270-380 جنيهًا للمتر.



بينما تراوح سعر متر الجرانيت روزه هودي بين 230- 330 جنيهًا، مقابل تراوح سعر متر الجرانيت حلايب بين 250- 350 جنيهًا، وأحمر أسوان بين 270- 370 جنيهًا للمتر.



كما تراوح سعر متر الجرانيت رمادي شركة 270- 370 جنيهًا، وروزه النصر تراوح سعره بين 230 – 330 جنيهًا للمتر، وجرانيت نيرو أسوان بين 350-550 جنيهًا للمتر.