أسعار الألبان اليوم.. «السائب» بـ20 جنيهًا
تباينت أسعار الألبان، اليوم السبت، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر كيلو اللبن «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.
تباينت أسعار الألبان، اليوم السبت، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر كيلو اللبن «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.
اختتم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، زيارته لمدينة طور سيناء متوجها إلى مدينة شرم الشيخ لحضور احتفالية عيد تحرير سيناء. وافتتح الوزير مسجد الزهراء بمدينة طور سيناء على هامش احتفالات ...
تكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالدقهلية، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة جهودها بشن حملات استهدفت تطهير وازالة التعديات في بحيرة المنزلة. ونفذت الحملات الإزالة للمنازل على شاطئ بحيرة المنزلة فيما ...