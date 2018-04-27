الذهب يُسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 1% مع قوة الدولار

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الجمعة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية تتجاوز 1%، مع ارتفاع الدولار وصعود عائد سندات الخزانة الأمريكية.



وتلقى الذهب اليوم دعمًا من تراجع عائد السندات الحكومية في أعقاب بيانات اقتصادية سلبية في الولايات المتحدة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري، مع تقلبات ملحوظة في أسواق الأسهم العالمية.



في حين ساهمت مكاسب الدولار الأمريكي وارتفاع عائد سندات الخزانة لآجل 10 أعوام التي وصلت في وقت سابق من الأسبوع إلى مستوى 3% في انخفاض الطلب على المعدن النفيس، ليسجل خسائر أسبوعية.



وعند تسوية تعاملات اليوم، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1323.40 دولار للأوقية، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.1%.



وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4% إلى 1322 دولار للأوقية.



وخلال نفس الفترة، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 91.69 دولار.