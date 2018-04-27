بريطانيا تحقق في حادث سيارة مسجد برمنجهام

قالت الشرطة البريطانية إنها تحقق فيما إذا كانت هناك صلة بالإرهاب لحادث وقع خارج مسجد في مدينة برمنجهام اليوم، صدمت فيه سيارة شابين في العشرينات من العمر.



وقالت شرطة وست ميدلاندس، في بيان، إن تقارير ذكرت أن أحد الرجلين أصيب في الرأس والآخر كان يمشي مصابا.



ولم تتوقف السيارة بعد الحادث، وقال مفتش الشرطة جريج إيفانز: "في الوقت الحالي لم نستبعد احتمال أن يكون لهذا علاقة بالإرهاب، لكننا منفتحون على جميع الاحتمالات إلى أن نجري مزيدا من التحقيقات".



وأضاف: "التحقيق في مرحلة أولية، ومازلنا نسعى للتحقق مما حدث بالضبط".