تأجيل جلسات الحوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن عقد جلسات الحوار المجتمعي للقانون والتي كان مقررا لها، الإثنين المقبل، في وقت لاحق، على أن تكون 3 جلسات منفصلة يتم فيها النقاش مع جميع الشرائح المجتمعية المتعلقة بالقانون، قائلا: «تواصلت مع المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بخصوص تأجيل الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، وأكد أن الحوار سيعقد فى موعد لاحق».



وأضاف فؤاد أنه نظرا لأهمية القانون ولكونه يشغل نسبة عريضة من المجتمع المصري، ونظرا للإقبال الجماهيري على حضور جلسات الحوار المجتمعي، سيتم تنظيم الجلسات بشكل يليق لمناقشة القانون والإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري، ودعوة جميع الأطراف المعنيين بالقانون.

