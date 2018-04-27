مقتل 7 في تصادم قطار وشاحنة بجنوب إفريقيا

أوردت وسائل إعلام محلية أن سبعة أشخاص قتلوا اليوم، إثر اصطدام قطار بشاحنة في كيب تاون بجنوب إفريقيا.



وذكرت التقارير أن جميع الضحايا كانوا من المسافرين على متن الشاحنة، ولم يصب أي من ركاب القطار، إلا أن بعض العاملين فيه احتاجوا إلى الرعاية الطبية.



وقالت مصادر من المرور والشرطة في الموقع للصحفيين المحليين إن الحادث نتج عن خطأ بشري حيث تجاهل سائق الشاحنة إشارات السكك الحديدية قبل اجتياز معبر في طريق القطار.



وتمتلك جنوب إفريقيا أكبر شبكة للسكك الحديدية في القارة، لكنها تعاني من سوء الإدارة ونقص الاستثمار مع تضاؤل الإقبال على استخدام القطارات رغم أنها الأرخص بين وسائل النقل العام في البلاد.