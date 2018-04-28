14175 دولارًا.. سعر طن «النيكل» اليوم

بالصور.. إصابة 50 فلسطينيًا فى «جمعة الشباب الثائر»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 50 شخصًا بجراح مختلفة واختناق بالغاز، من بينهم 10 من الطواقم الطبية والصحفية شرق قطاع غزة. ونشرت صفحة «المركز الفلسطينى للإعلام»، على «فيسبوك»، جانبًا من سحب السياج ...