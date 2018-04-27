باكستان تخصص 20% من موازنتها للأغراض العسكرية

قررت الحكومة الباكستانية زيادة مخصصات الإنفاق العسكري خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ أول

يوليو المقبل لتصل إلى حوالي 20% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، في ظل التوتر على الحدود مع الهند واستمرار العمليات العسكرية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة المتطرفة.



ورفعت الحكومة الباكستانية المنتهية ولايتها اليوم تقديراتها للمخصصات العسكرية في العام المالي الجديد بنسبة 10% تقريبا إلى 1ر1 تريليون روبية (3ر9 مليار دولار).



كانت مخصصات الدفاع في ميزانية العام المالي الحالي تبلغ 999 مليار روبية.