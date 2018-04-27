«جول ريميه».. صاحب قرار إقامة كأس العالم



بدأت فكرة إقامة كأس العالم، عندما دعا الفرنسي آلان جيرار، في بداية القرن العشرين الدول في بطولة دولية ضخمة ليتنافسوا في اللعبة الصاعدة بقوة وقتها وبات لها عشاق بالملايين حول العالم.



وجاء اندلاع الحرب العالمية الأولى ليعصف بالفكرة تماما، وبعد انتهاء الحرب جاء فرنسي آخر هو المحامي جول ريميه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في الفترة من 1919 إلى 1945 وكذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة 1921 إلى 1954، وقدم الفكرة وحارب من أجل ظهورها وتنفيذها لمدة تسع سنوات مع صديقه هنري ديلوني السكرتير العام للفيفا لإقناع الدول المنظمة للاتحاد الدولي لكرة القدم بالفكرة وأهميتها.



وكانت اللجنة الأوليمبية معترضة على مشاركة اللاعبين المحترفين بالدول المتقدمة كرويا في منافسة مع نظرائهم الهواة من الدول الأقل تطورا في عالم كرة القدم، وكانت مصممة على اشتراك اللاعبين الهواة فقط.



وجاءت دورة الألعاب الأوليمبية 1924، التي أقيمت في باريس لتؤكد قوة وأهمية وانتشار لعبة كرة القدم، وأنها باتت اللعبة العالمية الأولى بعدما شاركت 22 دولة في البطولة حينها، وقال هنري ديلون صديق ومساعد جول ريميه في مؤتمر اتحاد كرة القدم الدولي المنعقد عام 1926: "من الصعب بقاء كرة القدم ضمن الألعاب الأوليمبية فقط".



وعلى إثر كلماته وضغط ريميه رئيس الاتحاد الدولي، تم تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تنفيذ مقترح تنظيم بطولة لكأس العالم وخرجت اللجنة بتوصياتها للجهة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم في مؤتمر 26 مايو 1928 في أمستردام بالبدء في تنفيذ فكرة أول بطولة لكأس العالم.



وبعدما طرحت الفكرة للتصويت، وافقت 25 دولة ورفضتها 5 دول، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على تنفيذ فكرة جول ريميه وأطلق على كأس البطولة اسمه تخليدا وتكريما لمجهوده، وفقا لما ذكره كتاب الفراعنة في المونديال تأليف إبراهيم المنيسي.