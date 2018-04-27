القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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الجمعة 27/أبريل/2018 - 08:42 م

تسلم 30 ألف طن قمح في شون وصوامع بني سويف

تسلم 30 ألف طن قمح
بنىى سويف محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2146732

قال جمعة علي عبدالحفيظ، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين بمحافظة بني سويف، اليوم، إن الشون والصوامع بالمحافظة تسلمت 30 ألف طن من محصول القمح من الفلاحين والموردين منذ بدء موسم التوريد رسميا في 15 أبريل الجاري.

وأشار جمعة، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم تشكيل لجان لتسلم القمح من الموردين والفلاحين في 30 موقعًا متنوعًا ما بين صومعة وشونة بجميع مراكز المحافظة، وتسلمت اللجان مهام عملها داخل الشون والصوامع، بالإضافة إلى الإعلان عن الأسعار بإعلانات في مواقع التخزين 570 جنيهًا لدرجة 22.5، 585 جنيهًا لدرجة 23، 600 جنيه لدرجة 23.5.

وأوضح رئيس قسم الحبوب أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة عمليات التوريد وتسلم القمح من الفلاحين، وحل المشاكل التي تقابلهم أولًا بأول، وتجهيز جميع الشون والصوامع ومراجعتها من قبل اللجنة المشكلة، ومراجعة عوامل السلامة والأمان لاستقبال المحصول.

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