رئيس السودان يؤكد حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع دول الجوار

أكد الرئيس السوداني عمر البشير حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع دول الجوار عبر الحدود المشتركة لتبادل المنافع.



وأوضح البشير، خلال مخاطبته الوفد الشعبي لولاية كسلا ببيت الضيافة بالخرطوم، خصوصية العلاقة مع دولة إريتريا، ووصف العلاقة بين البلدين بالممتدة، وقال إن الخرطوم وقفت وستقف مع أسمرا ومع الشعب الإريتري، إذا ما تم تبادل تلك الرعاية للمصالح من جانب إريتريا.



ونوه البشير إلى أن العلاقات بين السودان وتشاد أصبحت مثالا يحتذى لجعل الحدود نقاطا للتواصل وليست للاحتراب.