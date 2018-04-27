«صحة فلسطين»: 883 مصابًا في «جمعة الشباب الثائر» بغزة

أعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن إجمالي إصابات «جمعة الشباب الثائر» بلغ 883 إصابة و3 شهداء.



وأضاف القدرة، في بيان له، أن 138 شخصًا أصيبوا بالرصاص الحي و18 آخرين بالرصاص المطاطي و32 بشظايا و17 بجروح متفرقة و70 بالغاز السام.



واستشهد اليوم 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 340 آخرين، خلال أحداث «جمعة الشباب الثائر»، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى.



وانطلقت مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي، وتستمر حتى منتصف مايو المقبل، وأسفرت عن استشهاد 43 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 5800 آخرين.