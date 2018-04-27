مؤسس «أمازون» يضيف 12 مليار دولار لثروته في 24 ساعة

ارتفعت ثروة مؤسس شركة "أمازون" بقيمة 12 مليار دولار، أمس الخميس، بعد مكاسب قوية لأسهم الشركة عقب إعلان تسجيل أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات خلال الربع الأول.



وارتفع صافي ثروة "جيف بيزوس" إلى 134 مليار دولار، ليواصل تصدره لقائمة أغنياء العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرج للأثرياء.



وبحلول الساعة 5:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "أمازون" بنحو 5.3% ليسجل 1597.8 دولار، بعد أن سجل مكاسب بلغت 4% أمس.



وكانت الشركة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية قد أعلنت ارتفاع أرباحها بأكثر من الضعف خلال الربع الأول من العام الجاري، كما ارتفعت إيراداتها بنحو 43% لتتجاوز توقعات المحللين.



من جانب آخر، ارتفعت ثروة مؤسس فيسبوك "مارك زوكربيرج" بنحو 5.8 مليار دولار بالأمس، عقب نتائج أعمال أظهرت ارتفاع الأرباح وعدد المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي في الربع الأول من العام الحالي.