القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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الجمعة 27/أبريل/2018 - 08:24 م

ترامب: يجب أن نضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي

ترامب،
ترامب،
dostor.org/2146715

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه يجب ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وأضاف الرئيس ترامب أنه على دول الشرق الأوسط تكثيف إسهاماتها في قتال تنظيم "داعش".

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