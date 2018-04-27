ترامب: يجب أن نضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه يجب ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.



وأضاف الرئيس ترامب أنه على دول الشرق الأوسط تكثيف إسهاماتها في قتال تنظيم "داعش".