«الوفد» يدعو وزير الأوقاف لحضور لقاء الحزب الدوري غدًا

قال النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الحزب وجه الدعوة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لحضور لقاء الحزب الدوري مع المسؤولين التنفيذيين، بمقر حزب الوفد، في حضور المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا، ووجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة «الوفد».



وأضاف «خليفة» لـ«الدستور» أن الفترة المقبلة ستشهد دعوة عدد من الوزراء داخل الحزب لحضور اللقاء الدوري من بينهم المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والاستثمار.



وأشار إلى أنه من المقرر أن يتحدث وزير الأوقاف عن أهم إنجازاته والسياسة المستقبلية للوزارة بشأن تجديد الخطاب الديني وأهم المعوقات أمام وزارة الأوقاف لمحاولة حلها من جانب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فضلًا عن الملفات التي تمت إثارتها في الآونة الأخيرة بشأن ميزانية الوزارة.



ويعقد حزب الوفد اجتماعًا للهيئة العليا، غدًا السبت، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، لمناقشة عدد من الأمور التنظيمية داخل الحزب، بالاضافة إلى عقد اجتماع مغلق مع النواب الثلاثة المنضمين للائتلاف لفض الاشتباك حول التعاون مع الائتلاف بعد إعلانه عن تأسيس حزب سياسي.

