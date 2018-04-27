اشتعال صراع المركز الثاني في تونس بين الإفريقي والنجم الساحلي

سيستمر الصراع بين الإفريقي والنجم الساحلي على المركز الثاني في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم حتى الجولة الأخيرة بعد فوز الفريقين على نجم المتلوي وأولمبيك مدنين على الترتيب اليوم الجمعة.



وأحرز كل من ياسين الشماخي وصابر خليفة ثنائية في فوز الإفريقي 5-1 على ضيفه نجم المتلوي ليدعم فرصه في حسم المركز الثاني المؤهل للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.



وافتتح الشماخي التسجيل في الدقيقة 34 قبل أن يضاعف خليفة النتيجة لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول.



وعاد اللاعبان لهز الشباك في الشوط الثاني عندما عزز خليفة تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 56 قبل أن يسجل الشماخي هدفه الشخصي الثاني والرابع للإفريقي في الدقيقة 73.



وأكمل الجزائري منصور عثمان خماسية الإفريقي في الدقيقة 81 قبل أن يسجل أيمن العياري هدف نجم المتلوي الوحيد قبل ثلاث دقائق من النهاية.