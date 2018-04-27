ترامب: إيران تنشر الفوضى في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النظام الإيراني ينشر الفوضى في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى ضرورة العمل على منع إيران من امتلاك السلاح النووي.



وأضاف «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل داخل البيت الأبيض، أنهما بحثا سويا ضرورة تعزيز حلف شمال الأطلسي «الناتو» وزيادة إنفاق الدول الأعضاء على ميزانية الدفاع، موضحًا أنه يجب ضمان ألا تكسب إيران من هزيمة تنظيم داعش في سوريا.



واستقبل الرئيس الأمريكي، اليوم، ميركل، داخل البيت الأبيض، في زيارة سريعة تستمر نحو ساعتين.



