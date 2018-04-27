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اقتصاد
الجمعة 27/أبريل/2018 - 07:45 م

الأسهم الأوروبية تغلق في النطاق الأخضر وتسجل مكاسب أسبوعية

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
dostor.org/2146685

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، كما سجلت مكاسب أسبوعية مع ضعف اليورو وتواصل موسم الإفصاح عن الأرباح الفصلية للشركات.

وتأثرت البورصات الأوروبية بشكل إيجابي من صعود الأسواق العالمية، إضافة إلى مكاسب قطاع التكنولوجيا الذي صعد بنسبة 0.8% بدعم نتائج أعمال إيجابية للشركات خلال الربع الأول من 2018.

وجاء سهم شركة الاستشارات العملاقة "كابجيميني" من بين الأسهم الأفضل أداءً في البورصات الأوروبية والذي ارتفع بنحو 6.6% بعد أرباح فصلية قوية للشركة.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بأكثر من 0.2% إلى 384.64 نقطة، ليحقق 0.7% مكاسب أسبوعية.

ورفع البنك المركزي الأوروبي تقديراته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العام الجاري والقادم، فيما خفض تقديرات التضخم خلال 2019 و2020.

كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 1.1% ليصل إلى 7502.21 نقطة، محققًا مكاسب بنسبة 1.8% خلال الأسبوع الجاري.

وفي بيانات منفصلة، نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول بأبطأ وتيرة منذ الربع الرابع من 2012 وبأقل من التوقعات.

أما المؤشر الألماني "داكس" فأغلق مرتفعًا بأكثر من 0.6% ليصل إلى 12580.87 نقطة، مسجلًا مكاسب أسبوعية بنحو 0.3%.

في حين ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة تزيد على 0.5% ليسجل 5483.19 نقطة، لتبلغ مكاسبه 1.3% في أسبوع.

واستقر اليورو أمام الدولار عند 1.2109 دولار.

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