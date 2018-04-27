القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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اقتصاد
الجمعة 27/أبريل/2018 - 07:44 م

منصات التنقيب الأمريكية عن النفط تواصل الصعود للأسبوع الرابع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2146682

ارتفعت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي ليكون الصعود الرابع على التوالي، كما زادت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة "بكير هيوز"، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم بمقدار 5 منصات لتصعد إلى 825 منصة.

وتواصل الشركات الأمريكية إضافة منصات للتنقيب عن الخام للأسبوع الرابع على التوالي.

وأضاف البيان أن عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي صعد بمقدار 3 منصات ليصل إلى 195 منصة خلال الأسبوع الحالي.

واستقر سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو عند 68.20 دولار للبرميل.

في حين صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 0.2% إلى 74.87 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 2% لتصل إلى 2.78 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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ارتفاع عدد منصات التنقيب الأمريكية عن النفط للأسبوع الثالث

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